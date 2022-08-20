



Растлевал крестницу: певцу R. Kelly грозит пожизненный срок

Стало известно о новых преступлениях исполнителя хита "I Believe I Can Fly" певца Роберта Келли, известного как R. Kelly.



37-летняя женщина под псевдонимом Джейн, заявившая, что она крестница певца, сообщила, что Роберт Келли растлевал ее с 14 лет. По словам жертвы, R. Kelly был в романтических отношениях с ее тетей, которая и попросила его стать крестным. Тетя познакомила Джейн с певцом, когда девочке было всего 12 лет или 13 лет.



Как сообщает CNN, Джейн рассказала, что певец вел с ней интимные беседы. Женщина рассказала, что когда ей было 14 лет, сексуализированные комментарии певца превратились в действия. Прикосновения певца, по словам Джейн, "быстро переросли в оральный секс и половые акты".



По информации прессы, R. Kelly снимал все происходящее на видео, на которых давал девочке деньги, чтобы выдать ее за проститутку.



Теперь суд вынужден пересмотреть дело в отношении певца. R. Kelly грозит пожизненный срок. Ранее музыканта приговорили к 30 годам тюрьмы за сексуальные преступления.