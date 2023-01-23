



Рассылка бомб в Испании: найден российский след

Россия стоит за массовой рассылкой бомб по почте в Испании, которая произошла до нового года.



Об этом сообщает The New York Times.



Уточняется, что за рассылкой бомб стояла российская военная разведка, используя группировки сторонников превосходства белой расы.



Наиболее известными целями были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты в Испании. По версии следствия, в конце ноября и начале декабря было отправлено в общей сложности шесть бомб с письмами, в основном в Мадриде. В результате взрыва одной из посылок пострадал сотрудник украинского посольства.



По данным издания, в последние недели следователи сосредоточили свое внимание на "Русском имперском движении" — радикальной группировке, у которой есть члены и партнеры по всей Европе, а также учебные центры военного типа в Санкт-Петербурге. По словам чиновников, группировка, признанная Госдепом США глобальной террористической организацией, имеет связи с российскими спецслужбами. Испанская полиция отследила связи членов группы с крайне правыми испанскими организациями.



По словам официальных лиц США, российские офицеры, руководившие кампанией, намеревались застать европейские правительства врасплох, а также проверяли марионеточные группы на случай, если Москва решит обострить конфликт.



Уточняется, что целью акции с бомбами было показать, что РФ и ее марионетки могут наносить террористические удары по всей Европе, в том числе в столицах государств-членов Организации Североатлантического договора, которая помогает защищать Украину.