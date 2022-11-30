



Расстрел в Рахате



Полиция начала расследование по подозрению в убийстве в Рахате, где сегодня ночью 30 ноября в результате перестрелки в был тяжело ранен мужчина.



Позже он скончался больнице в больнице. Несколькими часами ранее мужчина в возрасте 30 лет был тяжело ранен в результате инцидента со стрельбой на улице Бен Гурион в Герцлии и доставлен в больницу "Меир"; полиция заявила, что речь идет о криминальном инциденте, обстоятельства которого выясняются. Кроме того, в Тель-Авиве поступило сообщение о стрельбе в башни YOO, зданию нанесен ущерб - пострадавших нет.



Сообщение о стрельбе в Рахате поступило около 02:00. По данным медицинских источников, раненый мужчина, 26-летний житель Рахата, был эвакуирован с места происшествия, а прибывшие на место происшествия сотрудники полиции Рахата начали расследование инцидента.



По окончании оценки ситуации, проведенной на месте происшествия командиром региона Негев, Нахшоном Наглером, из которой следовало, что причиной инцидента стал земельный спор в одной из семей, расследование было поручено Центральному подразделению Негева.