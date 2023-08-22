Новости » Происшествия
22.08.2023 19:59 Аркадий Бочаровский

Расстрел в Абу Санан: 4 человека в критическом состоянии


Четыре человека получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Абу Санан в Западной Галилее вечером 22 августа. Команды MDA, прибывшие на место происшествия, сообщают о четырех раненых без сознания.

Медики оказывают медицинскую помощь раненым, все четверо находятся в критическом состоянии с огнестрельными ранениями.

Полиция сообщила: "Некоторое время назад поступило сообщение о четырех огнестрельных ранениях в деревне Абу Санан. По данным медицинских источников, все раненые находятся в критическом состоянии, им оказывается помощь на месте силами MDA. Полицейские силы направляются к месту происшествия".


 

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