



Расстрел в Абу Санан: 4 человека в критическом состоянии



Четыре человека получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Абу Санан в Западной Галилее вечером 22 августа. Команды MDA, прибывшие на место происшествия, сообщают о четырех раненых без сознания.



Медики оказывают медицинскую помощь раненым, все четверо находятся в критическом состоянии с огнестрельными ранениями.



Полиция сообщила: "Некоторое время назад поступило сообщение о четырех огнестрельных ранениях в деревне Абу Санан. По данным медицинских источников, все раненые находятся в критическом состоянии, им оказывается помощь на месте силами MDA. Полицейские силы направляются к месту происшествия".





