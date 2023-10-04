



Расстрел суданца в Тель-Авиве: задержан подозреваемый

В среду, 4 октября, полиция арестовала подозреваемого в убийстве гражданина Судана в Тель-Авиве.



По словам правоохранителей, в доме 37-летнего иностранца, проживающего в городе, был проведен обыск, после чего задержанный был доставлен на допрос.



"Мы участвуем в серии мероприятий, которые требуют от нас вложения огромного количества усилий и ресурсов. Эта операция подчеркивает решимость и усилия сотрудников полиции привлечь преступников к ответственности и укрепить чувство безопасности населения Тель-Авива. Мы не сдадимся и перевернем каждый камень, чтобы поймать преступников", - сказали в полиции.



Напомним, что 33-летний суданец получил смертельное огнестрельное ранение в ночь на 30 сентября. По версии следствия, речь идет о разборках между преступными группировками, связанных с наркотиками. В сети распространили видео, на котором курьер Wolt спокойно подошел к группе людей, вытащил пистолет и выстрелил в них в упор. Суданец не выжил.