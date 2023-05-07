



Расстрел на парковке в Акко



На парковке на улице Мота Гур в Акко был застрелен 30-летний мужчина. Он был смертельно ранен и доставлен в медицинский центр "Галилея" в Нагарии, по дороге медперсонал был вынужден констатировать его смерть.



Полиция начала расследование инцидента. Это подозрение на второе убийство в течение нескольких часов, когда ранее в Гильбоа был застрелен 19-летний юноша.



Старший медик из мотоциклетного подразделения MADA Шимон Дахан сказал: "Раненый лежал на парковке здания рядом с автомобилями, он был без сознания от огнестрельного ранения в тело. Мы оказали ему медицинскую помощь, включая остановку кровотечения и искусственное дыхание, и эвакуировали его в больницу, его состояние было критическим".