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Расстрел на парковке в Акко | Фото: MADA
07.05.2023 07:07 Аркадий Бочаровский

Расстрел на парковке в Акко


На парковке на улице Мота Гур в Акко был застрелен 30-летний мужчина. Он был смертельно ранен и доставлен в медицинский центр "Галилея" в Нагарии, по дороге медперсонал был вынужден констатировать его смерть. 

Полиция начала расследование инцидента. Это подозрение на второе убийство в течение нескольких часов, когда ранее в Гильбоа был застрелен 19-летний юноша.

Старший медик из мотоциклетного подразделения MADA Шимон Дахан сказал: "Раненый лежал на парковке здания рядом с автомобилями, он был без сознания от огнестрельного ранения в тело. Мы оказали ему медицинскую помощь, включая остановку кровотечения и искусственное дыхание, и эвакуировали его в больницу, его состояние было критическим".

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