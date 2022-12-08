



Расстрел Lamborghini: жертва зарабатывала на жизнь отмыванием денег



Конфликт между преступными организациями привел к покушению на главной дороге Израиля. Прошло три два дня с момента покушения на шоссе №6, в результате которого двое жителей Восточного Иерусалима получили ранения после выстрелов по их автомобилю, и сегодня стали известны новые подробности о подоплеке покушения.



Подозрение, которое сейчас проверяется, заключается в том, что попытка устранения произошла из-за финансового долга, накопленного жертвой покушения. Источник, близкий к расследованию, сообщил 12-му каналу израильского ТВ: "Ожидаются дополнительные аресты значительного числа людей, двузначного числа подозреваемых".



Мишенью для убийства был гангстер, владеющий большим количеством автомобилей класса люкс и фактически являющийся главным специалистом по отмыванию денег для большинства преступных организаций Израиля. Год назад он задолжал сумму около полумиллиона шекелей и занял ее у одной из преступных организаций. На одолженную сумму он купил роскошный автомобиль Lamborghini - и не вернул деньги. В одном из случаев, когда к нему подошли представители преступной организации, чтобы потребовать деньги, его люди ударили мужчину ножом в лицо и тяжело ранили его.



Против цели покушения работали два звена убийц. Роль одного из них заключалась в слежке, а другого - в организации “полицейского блокпоста”. Именно люди с “блок-поста” атаковали двух человек, включая объект покушения и пассажира, который находился в роскошном автомобиле. Они подошли к машине, нанесли удары ножами, избили - и скрылись. Только после этого прибыла еще одна группа, третья по счету - и именно она устроила стрельбу.



По подозрению в причастности к инциденту был арестован житель Рамлы, срок его содержания под стражей был продлен на 9 дней. Его адвокат заявил журналистам: "Мой клиент отрицает серьезные подозрения против него".