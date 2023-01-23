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Расследование взрыва в порту Ливана возобновляется после длительного перерыва
23.01.2023 17:40 Евгения Маркова

Расследование взрыва в порту Ливана возобновляется после длительного перерыва

По словам источника в судебной системе, ливанский суд, расследующий смертоносный взрыв в порту Бейрута в 2020 году, возобновил свою работу после 13-месячного перерыва из-за политического давления.

"Судья Тарек Битар решил возобновить расследование", — сообщил чиновник, добавив, что он приказал освободить пятерых задержанных подозреваемых и предъявил обвинение восьми другим, в том числе двум высокопоставленным сотрудникам службы безопасности.
 

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