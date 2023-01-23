



Расследование взрыва в порту Ливана возобновляется после длительного перерыва

По словам источника в судебной системе, ливанский суд, расследующий смертоносный взрыв в порту Бейрута в 2020 году, возобновил свою работу после 13-месячного перерыва из-за политического давления.



"Судья Тарек Битар решил возобновить расследование", — сообщил чиновник, добавив, что он приказал освободить пятерых задержанных подозреваемых и предъявил обвинение восьми другим, в том числе двум высокопоставленным сотрудникам службы безопасности.

