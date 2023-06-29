



Расследование ВВС: Как педофилы используют ИИ и при чем здесь Patreon

Педофилы используют технологию ИИ для создания и продаж материалов детского порно. Об этом говорится в расследовании BBC.



Расследование BBC выявило схему, как педофилы используют технологию ИИ для создания материалов детского порно. Для этого используют программное обеспечение Stable Diffusion. Оно позволяет создавать изображения по заданному текстовому описанию. В материале BBC говорится, что пользователи создают изображение насилия над детьми практически “в промышленных масштабах”.



Распространяют такой контент через популярную японскую платформу Pixiv, которая в основном используется художниками манги и аниме. Злоумышленники нашли лазейку в том, что в Японии не запрещено сексуальное изображение в мультфильмах и рисунках детей.



При этом у многих таких аккаунтов есть ссылка на американский Patreon. Один из них продавал то, что он называет "искусством без цензуры" за $8,30 в месяц.

В Patreon отметили, что придерживается политики нулевой толерантности к таким изображениям на своем сайте.



В Pixiv заявили, что запретили все фотореалистические изображения сексуального содержания с участием несовершеннолетних.