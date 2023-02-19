



Расследование изнасилования в Гедере закончено

19 февраля было подано обвинительное заключение против Бархата Абу Эссы, 22-летнего жителя Тель-Шевы, который подозревается в изнасиловании 30-летней женщины в ее доме.



Результаты ДНК-теста показали полное совпадение ДНК, обнаруженной на месте происшествия, с ДНК Абу Эссы. Поэтому, несмотря на отрицания подозреваемого, который утверждает, что не имеет отношения к произошедшему - его обвинят в изнасиловании с применением угроз.



На прошлой неделе жертва насильника дала интервью 12-му каналу, и с болью рассказала о минутах ужаса: "Я боялась, что он убьет меня и моих детей - я сдалась. Мой маленький сын плакал, потому что хотел, чтобы его покормили грудью. Я пошла на кухню и, услышав очень странные звуки в доме, увидела черную фигуру, поднимающего ставень. Я закричала: "Кто это?", а он, вместо того чтобы убежать, напал на меня".



Жертва нападения рассказала, как на первом этапе она пыталась противостоять насильнику и кричать, пытаясь быть услышанной кем-то: "Я была беспомощна, в доме было трое маленьких детей. Я пыталась защитить своего маленького сына, как могла. Я боролась с мужчиной, единственное, чего он хотел, это чтобы я не могла его видеть".