



Рассказ учительницы - жертвы секс-атаки девятиклассника

Около полутора месяцев назад в школе "Атид" в Кфар-Йона произошел серьезный инцидент. Ученик 9-го класса совершил непристойные действия в присутствии учительницы.



Ученик был отстранен от занятий всего на восемь дней - и уже вернулся в класс, в то время как учительница травмирована дома уже больше месяца и отказывается возвращаться.



По словам родителей учеников, обучающихся в школе, руководство школы сделало все, чтобы замять дело. Вмешательство членов семьи учительницы, подвергшейся нападению, потребовало решительного вмешательства администрации школы и родительского комитета школы.



В беседе с порталом Сругим учительница Анат (псевдоним) и адвокат Дина Алиса Шамай, эксперт по искам о сексуальных домогательствах и трудовому праву, объяснили, что происходит в наши дни.



Учительница говорит: "Сейчас я сижу дома. Я не собираюсь работать, я не в состоянии. Я справляюсь со своим психическим состоянием одна", - с болью говорит Анат. По ее словам, "у меня нет ответа от школы. Я не поддерживаю связь ни с одной из сторон, ни с министерством образования, ни со школой. Сейчас я занята тем, что забочусь о себе".



Адвокат Шамай добавляет: "Анат не вовлечена в то, что происходит в школе. Она находится на больничном. Она в очень плохом состоянии. Никаких рекомендаций от инспекторов. Мы связались с директором, с кем только можно. Со своей стороны, они попытались обелить эту историю", - отмечает она.