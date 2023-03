Раскрыты масштабы отравления иранских школьниц

Атаки с ядовитым газом на школьниц в Иране шокировали мир в течение нескольких месяцев, начиная с первых сообщений в ноябре, в разгар протестов против режима, вызванных смертью молодой женщины, находившейся под стражей полиции нравов.



Источники внутри и за пределами Ирана предоставили The Media Line правдивую картину масштабов инцидентов, в том числе названия многих школ, подвергшихся нападению, точные даты, когда они произошли, и количество пострадавших людей.



Среди этих источников “Новый Иран”- некоммерческая политическая организация, несколько основателей которой сотрудничают против Исламской Республики и участвуют в борьбе внутри и снаружи страны.



Более 1000 школьниц в более чем 26 школах в 25 из 31 провинции Ирана пострадали от отравления в городе Кум в ноябре, когда мишенями были 15 школ. Жертвы сообщили о запахе, похожем на запах гнилых апельсинов, за которым последовали тошнота, головные боли и, наконец, одышка, заставившие их срочно обратиться за медицинской помощью.



В списке целевых школ, предоставленном The Media Line, сотня учебных заведений, которые подверглись атакам с ноября 2022 года до конца февраля 2023 года. Это как начальные, так и средние школы, и нападения происходили чаще, чем в одном месте в один и тот же день.



Сообщается о нападениях в школах для девочек во многих крупных городах, а Тегеран, Ардебиль, Исфахан, Шахин Шахр, Карадж и Керманшах даже подверглись атакам в один и тот же день.



Кум — один из городов, школы которых чаще всего подвергались нападениям. Например, 6 февраля по меньшей мере 11 школ в Куме подверглись отравлению ядовитым газом, в результате чего пострадали не менее 86 человек, как стало известно The Media Line. 14 февраля также пострадали три школы города, где отравились 117 человек.



Средняя школа для девочек Ахмадие Боруджерд в Боруджерде также пострадала. В феврале в ней было совершено три нападения за четыре дня, в результате которых пострадало не менее 126 человек.



Несколько иранских политиков обвинили религиозные группы, выступающие против образования девочек, в совершении отравлений, а малоизвестная группа из Кума, называющая себя Fadayeen-e Velayat, взяла на себя ответственность.



Группа заявила, что разрешение девочкам получать образование является нарушением ислама, и пригрозила усилить нападения, если власти продолжат допускать учениц в классы.



Однако TML не смогла проверить это независимо, а многочисленные эксперты по Ирану, с которыми консультировалась TML, мало знали об этой организации и поставили под сомнение правдивость утверждения.



Фактически, иранские источники TML и эксперты по этому вопросу предположили, что атаки осуществляются либо по указанию правительства, либо при его молчаливой поддержке. Это, дескать, делается для того, чтобы отвлечь общественность от продолжающихся протестов против режима и возложить ответственность за причины беспорядков на кучку “произвольных талибов-экстремистов”.



Источники Media Line также предполагают, что нападения являются попыткой отвлечь иранскую общественность, в то время как сын покойного шаха, изгнанный принц Реза Пехлеви, находится в своем нынешнем европейском турне в рамках своих усилий по свержению исламистского режима и восстановлению монархии.



Точно так же, говорят источники, нападения могут быть актом мести против женщин, которые были движущей силой последней волны протестов.

Более радикальное предположение состоит в том, что отравляющий газ, предположительно использованный в атаках, представляет собой разбавленную версию химического оружия, примененного в Сирии союзником иранского режима президентом Башаром Асадом в районах, удерживаемых повстанцами. Источники предполагают, что это использование такого смертоносного оружия предшествует его применению против протестующих в Иране.