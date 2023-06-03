Раскрыто имя третьего погибшего солдата ЦАХАЛа
Армия обороны Израиля раскрыла имя третьего погибшего военнослужащего в ходе сегодняшней перестрелки на египетской границе.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, им оказался 20-летний Ури Ицхак Илуз из Цфата.
Старший сержант, как и другие двое погибших, служил в батальоне "Барделас". Его тело было найдено возле убитой 19-летней Лии Бен Нун из Ришон Ле-Циона.
Сержант Охад Дахан был убит позже в ходе перестрелки с террористом, перешедшим границу с Израилем, который оказался египетским полицейским.
בשעות הבוקר המוקדמות, נהרגו לוחם צה"ל סמל-ראשון אורי יצחק אילוז ז"ל ולוחמת צה"ל, סמל ליה בן נון ז"ל מירי מחבל, בעת פעילות מבצעית שוטפת בעמדה צבאית במרחב חטיבת פארן בגבול מצרים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 3, 2023
סמל-ראשון אורי יצחק אילוז ז"ל, בן 20 מצפת, לוחם חי"ר גבולות בגדוד ברדלס >> pic.twitter.com/CkolthIOEH