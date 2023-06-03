



Раскрыто имя третьего погибшего солдата ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля раскрыла имя третьего погибшего военнослужащего в ходе сегодняшней перестрелки на египетской границе.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, им оказался 20-летний Ури Ицхак Илуз из Цфата.



Старший сержант, как и другие двое погибших, служил в батальоне "Барделас". Его тело было найдено возле убитой 19-летней Лии Бен Нун из Ришон Ле-Циона.



Сержант Охад Дахан был убит позже в ходе перестрелки с террористом, перешедшим границу с Израилем, который оказался египетским полицейским.