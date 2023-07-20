



Раскрыто имя погибшей военнослужащей ЦАХАЛа

Погибшей в результате несчастного случая на военной базе "Цеэлим" в Негеве оказалась 21-летняя Лидар Перец из Ор-Иегуды.



Она была офицером в 7-й бронетанковой бригаде.



Военнослужащая получила звание капитана посмертно. Семьи девушки была уведомлена о трагедии.



По факту происшествия на базе начато расследование, для которого была сформирована специальная следственная группа.

קצינת צה״ל, סרן לידר פרץ ז"ל, בת 21 מאור יהודה, קצינת לוגיסטיקה מחטיבה 7, נהרגה הבוקר בתאונה במהלך עבודה בבסיס צה"ל בדרום הארץ.



הקצינה הועלתה בדרגתה מדרגת סגן לדרגת סרן לאחר מותה.



הודעה נמסרה למשפחת הקצינה>> pic.twitter.com/tzv5Y5NIWq — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 20, 2023