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Раскрыто имя погибшей военнослужащей ЦАХАЛа
20.07.2023 20:43 Алина Груднева

Раскрыто имя погибшей военнослужащей ЦАХАЛа

Погибшей в результате несчастного случая на военной базе "Цеэлим" в Негеве оказалась 21-летняя Лидар Перец из Ор-Иегуды.

Она была офицером в 7-й бронетанковой бригаде.

Военнослужащая получила звание капитана посмертно. Семьи девушки была уведомлена о трагедии.

По факту происшествия на базе начато расследование, для которого была сформирована специальная следственная группа.


Напомним, на Лидар Перец рухнул контейнер, в результате чего она погибла на месте. Ее напарник получил легкие травмы.
 

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