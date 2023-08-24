



Раскрыто имя погибшего в Эйн-Геди ребенка

Днем, 24 августа, было разрешено к публикации имя погибшего в результате обвала камней в Эйн-Геди ребенка.



Им оказался восьмилетний Иегуда Леви из поселения Хемдат.



Трагедия произошла утром, когда несколько семей гуляли в заповеднике Нахаль-Давид. Девять человек получили ранения из-за обвала камней.



Среди раненых один человек находится в тяжелом состоянии, четырехлетняя девочка получила травмы средней степени тяжести. Мама и сестра погибшего мальчика в настоящее время проходят лечение в больнице.