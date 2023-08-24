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Раскрыто имя погибшего в Эйн-Геди ребенка
24.08.2023 15:40 Алина Груднева

Раскрыто имя погибшего в Эйн-Геди ребенка

Днем, 24 августа, было разрешено к публикации имя погибшего в результате обвала камней в Эйн-Геди ребенка.

Им оказался восьмилетний Иегуда Леви из поселения Хемдат.

Трагедия произошла утром, когда несколько семей гуляли в заповеднике Нахаль-Давид. Девять человек получили ранения из-за обвала камней.

Среди раненых один человек находится в тяжелом состоянии, четырехлетняя девочка получила травмы средней степени тяжести. Мама и сестра погибшего мальчика в настоящее время проходят лечение в больнице.

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