



Раскрыто имя израильтянина, найденного мертвым в Индии

Найденным мертвым в Индии туристом из Израиля оказался Натан Леви.

По данным Ynet, речь идет о 32-летнем жителе Тель-Авива.

Его бездыханное тело найдено в гостиничном номере в городе Сандакпо.

"Проводник нашел его бездыханным в постели на следующее утро после того, как они договорились отправиться в поход. На данный момент нам говорят, что подозрений в преступлениях нет", - сказал его брат Йоав.