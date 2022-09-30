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Раскрыто имя израильтянина, найденного мертвым в Индии
30.09.2022 14:35 Алина Груднева

Раскрыто имя израильтянина, найденного мертвым в Индии

Найденным мертвым в Индии туристом из Израиля оказался Натан Леви.

 
По данным Ynet, речь идет о 32-летнем жителе Тель-Авива.
 
Его бездыханное тело найдено в гостиничном номере в городе Сандакпо. 
 
"Проводник нашел его бездыханным в постели на следующее утро после того, как они договорились отправиться в поход. На данный момент нам говорят, что подозрений в преступлениях нет", - сказал его брат Йоав.
 
Напомним, местная полиция считает, что он умер по естественным причинам, и никаких подозрений на насильственную смерть нет.

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