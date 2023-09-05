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Раскрыта сеть, занимавшаяся инвестиционным мошенничеством
05.09.2023 10:23 Алина Груднева

Раскрыта сеть, занимавшаяся инвестиционным мошенничеством

Полиция арестовала израильтян, подозреваемых в мошенничестве с инвестициями в Интернете и предоставлении инфраструктуры преступным организациям по всему миру.

Арест произвело подразделение "Лахав" 433.

Расследование проводилось в координации с Налоговым управлением и главной прокуратурой по киберпреступлениям земли Бавария в Германии.

По версии следствия, за последние годы подозреваемые предоставили инфраструктуру для мошеннических целей сотням форекс-офисов по всему миру. Инфраструктура использовалась преступными организациями в Израиле и по всему миру для работы мошеннических инвестиционных офисов.
 

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