



Раскрыта сеть, занимавшаяся инвестиционным мошенничеством

Полиция арестовала израильтян, подозреваемых в мошенничестве с инвестициями в Интернете и предоставлении инфраструктуры преступным организациям по всему миру.



Арест произвело подразделение "Лахав" 433.



Расследование проводилось в координации с Налоговым управлением и главной прокуратурой по киберпреступлениям земли Бавария в Германии.



По версии следствия, за последние годы подозреваемые предоставили инфраструктуру для мошеннических целей сотням форекс-офисов по всему миру. Инфраструктура использовалась преступными организациями в Израиле и по всему миру для работы мошеннических инвестиционных офисов.

