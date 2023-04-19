



Раскрыта сеть торговли женщинами из Беларуси и Украины для проституции в Израиле

Полиция раскрыла сеть, причастную к торговле женщинами из-за рубежа с целью проституции в Израиле.



Правоохранители провели обыски в домах 15 человек, подозреваемых в причастности к торговле людьми.



Рейд состоялся в рамках секретного расследования, которое проводилось в течение нескольких месяцев. Этих лиц заподозрили в причастности к сети торговли людьми, которая занимается доставкой женщин из-за рубежа в Израиль для занятия проституцией.



Уточняется, что женщин завозили из Беларуси и Украины для того, чтобы они предоставляли секс-услуги в Израиле. 15 подозреваемых были арестованы. В ходе обысков в их домах было обнаружено около 400 000 шекелей наличными и конфисковано пять роскошных автомобилей.