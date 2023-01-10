



Раскрыта роль Израиля в ликвидации Сулеймани

Израиль сыграл важную роль в ликвидации командующего КСИР Касема Сулеймани, убитого американцами в Ираке.



Об этом рассказал бывший глава израильской военной разведки Тамир Хейман в интервью Jews News.



По его словам, Израиль не просто был проинформирован о подготовке ликвидации Сулеймани в аэропорту Багдада.



"Израиль убедил США в злонамеренных действиях Сулеймани против американцев. До этого США были в основном сосредоточены на борьбе с террором, а не на Иране. Мы предоставляли разведданные и делились анализом. Так происходило в течение длительного периода времени, и в конечном итоге США убедились, что Сулеймани представляет непосредственную угрозу для жизни американцев и их стратегических позиций на Ближнем Востоке", - пояснил Хейман.



По его словам, Сулеймани считал США основным препятствием для Ирана на пути к доминированию в регионе. Для Израиля угроза, исходящая от командира КСИР, была очевидной.



"Сулеймани был способен стоять на холме в Сирии и точно указывать, как проводить стратегию, которую он разработал и одобрил с Верховным лидером Ирана за несколько часов до этого. В 2016 году Сулеймани разработал грандиозный план, как сделать так, чтобы Сирия стала вторым Ливаном. Это "Хизбалла 2.0", переброска шиитов в Сирию. Он тогда контролировал бы сирийское правительство. Также он имел планы по Ираку и Йемену", - добавил он.

