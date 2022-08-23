



Раскрыта личность подозреваемого в изнасиловании в тюрьме Гильбоа

Раскрыта личность заключенного палестинского террориста, обвиняемого в изнасиловании женщины-солдата в тюрьме Гильбоа на севере Израиля.



В центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами в Гильбоа, оказался палестинец Махмуд Аталла, связанный с ФАТХ,



Аталла отбывает пожизненное заключение за убийство палестинской женщины в Рамалле в 2003 году.



"Приговоренный к пожизненному заключению заключенный Махмуд Аталла подозревается в изнасиловании надзирательницы в тюрьме Гильбоа и сексуальных преступлениях против двух других тюремных надзирательниц. Против Аталлы уже выдвинуто обвинение в сексуальном насилии над тремя другими женщинами-охранниками. Аталла отрицает подозрения в свой адрес", — сообщил журналист "Гаарец".

