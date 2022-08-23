Раскрыта личность подозреваемого в изнасиловании в тюрьме Гильбоа
Раскрыта личность заключенного палестинского террориста, обвиняемого в изнасиловании женщины-солдата в тюрьме Гильбоа на севере Израиля.
В центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами в Гильбоа, оказался палестинец Махмуд Аталла, связанный с ФАТХ,
Аталла отбывает пожизненное заключение за убийство палестинской женщины в Рамалле в 2003 году.
"Приговоренный к пожизненному заключению заключенный Махмуд Аталла подозревается в изнасиловании надзирательницы в тюрьме Гильбоа и сексуальных преступлениях против двух других тюремных надзирательниц. Против Аталлы уже выдвинуто обвинение в сексуальном насилии над тремя другими женщинами-охранниками. Аталла отрицает подозрения в свой адрес", — сообщил журналист "Гаарец".
הותר לפרסום: האסיר הביטחוני מחמוד עטאללה השפוט למאסר עולם הוא החשוד באונס סוהרת בכלא גלבוע ועבירות מין בשתי סוהרות נוספות. נגד עטאללה כבר יש אישום על פגיעה מינית בשלוש סוהרות אחרות.— Josh Breiner (@JoshBreiner) August 23, 2022
עטאללה מכחיש את החשדות נגדו. pic.twitter.com/ACgRcgNMw9