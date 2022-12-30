



Расчленивший модель Грету Ведлер взял на ее имя кредит



Появились новые подробности относительно убийцы модели Греты Велдер.



По данным российских СМИ, после того, как Дмитрий Коровин лишил девушку жизни, он взял на ее имя кредит.



Убийце теперь грозит наказание не только за убийство, но и за кражу и мошенничество.



По версии следствия, Коровин после убийства взял телефон модели, начал переписываться от ее имени с ее друзья и воспользовался мобильным банкингом. Это позволило душегубу оформить на нее кредит в размере 743 тысячи рублей.



Напомним, что девушку жестоко убили в прошлом году в московском отеле. После того, как Коровин ее задушил, он расчленил ее тело и спрятал останки в чемодан. От трупа преступник избавился в селе Сошки Липецкой области.

