



Расчлененная бабушкой-патологоанатомом женщина хотела развестись с мужем

Расчлененная бабушкой-патологоанатомом Светланой Шиляевой невестка была в процессе развода с мужем. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала соседка убийцы в тульской деревне Упертовка Евгения Колотухина.



"Соседи буйные, постоянно пили. Драки были, матом орали, в том числе и на детей. Ничего хорошего не скажу про них. Никогда не здоровались. Мы тут 30 лет живем, таких соседей тут не было", — рассказала она.



Убитая девушка была родом из Саратова. По словам Евгении, жертва Шиляевой отвезла туда старшего ребенка и приехала обратно в Тульскую область, чтобы развестись с мужем.



Не исключено, что девушка рассказала о своем намерении Шиляевой. А так как у нее, по словам Колотухиной, был норовистый характер, то между женщинами вспыхнул конфликт. Евгения отметила, что убитая была маленькая, худенькая, поэтому с ней легко расправились.



"Она ее зарезала и на пруд куда-то отвезла. А внутренности скормила собакам. Она рассказывала, как работала патологоанатомом. Как можно зарезать и расчленить, ведь это не так просто", — поделилась Евгения.



Когда Шиляева убила невестку, то она пошла в полицию и заявила о пропаже девушки. Через некоторое время, рассказала Колотухина, рыбаки нашли голову убитой. После этого водолазы начали осматривать пруд и нашли остальные части тела. У девушки остались два ребенка.