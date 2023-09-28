



Раненый в бойне в Басмат-Табуне: выжил, потому что они думали, что я мертв

Единственный выживший в результате обстрела в Басмат-Табуне в Нижней Галилее рассказал о пережитом ужасе.



"Двое мужчин в масках открыли беспорядочный огонь с расстояния менее шести метров. Они думали, что я мертв, поэтому я выжил", - цитирует его слова 14-й канал израильского ТВ.



Мужчина в возрасте 49 лет в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу "Рамбам". Он был в полном сознании, и сейчас продолжает проходить лечение. Еще пять человек, трое мужчин и две женщины, погибли на месте.



"Я - обычный водитель грузовика, моя совесть чиста, я никому не причинил зла. Я являюсь неконфликтным человеком. Для меня остается загадкой, почему они стреляют в женщин и детей", - добавил он.



Напомним, что убитыми в результате нападения в Басмат-Табуне оказались пятеро членов семьи Далаика - два брата, Валид и Мохаммед, которым было 14 и 17 лет, Раби - 20 лет, Зинб - 40 лет и его сын Мохаммед Хасан - 25 лет. Глава полиции Коби Шабтай после оценки ситуации назвал это одним из самых отвратительных преступлений, которые приходилось расследовать.



На следующий день после трагедии юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара одобрила просьбу об использовании шпионского ПО Pegasus для расследования кровавого преступления.