



Раненый на протестах полицейский чуть не лишился жизни



Бурная демонстрация, прошедшая вечером 30 августа в районе перекрестка Каплан в Тель-Авиве и на шоссе Аялон с участием сотен демонстрантов, в рамках акции протеста "Справедливость для Рафаэля", закончилась тяжелым ранением полицейского



Офицер служит командиром группы в подразделении по охране общественного порядка в Тель-Авивском районе. Командир полицейской станции Лев Тель-Авив, Миша Гафни, сообщил сегодня вечером в интервью Ynet, что "он мог бы лишиться жизни, если бы его быстро не эвакуировали в больницу. Не исключено, что мы бы больше не увидели его живым".



Гафни сказал: "Еще вчера мы знали о намерении нарушить порядок. Мы видели заявления в социальных сетях о том, что есть намерение прийти и вступить в противостояние с полицией. Вместе с этим мы провели встречу с лидерами протеста". Он подчеркнул, что "в конечном итоге наша цель как полиции - обеспечить нормальное существование демонстрации и право на протест, одновременно защищая участников акции и общественность".