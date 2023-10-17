



Раненые в результате обстрела Метулы - солдаты резерва

В результате утреннего обстрела Метулы ранения получили два солдата резерва и один мирный житель.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Один солдат получил легкие ранения, второй находится в состоянии средней степени тяжести. Оба пострадавших были госпитализированы. Их семьи были проинформированы о произошедшем.



Мирный житель получил легкие ранения. Ему также была оказана медицинская помощь. Напомним, что речь идет о запуске одной из четырех противотанковых ракет с территории Ливана за прошедшие полдня.