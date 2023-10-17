Новости » Происшествия
Раненые в результате обстрела Метулы - солдаты резерва
17.10.2023 15:09 Алина Груднева

Раненые в результате обстрела Метулы - солдаты резерва

В результате утреннего обстрела Метулы ранения получили два солдата резерва и один мирный житель.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Один солдат получил легкие ранения, второй находится в состоянии средней степени тяжести. Оба пострадавших были госпитализированы. Их семьи были проинформированы о произошедшем.

Мирный житель получил легкие ранения. Ему также была оказана медицинская помощь. Напомним, что речь идет о запуске одной из четырех противотанковых ракет с территории Ливана за прошедшие полдня.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы