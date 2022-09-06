



Раненого в перестрелке в Тайбе похитили из скорой и увезли на территории



В ходе перестрелки в израильском городе Тайбе был ранен резидент Палестинской автономии.



Обитатель ПА принимал активное участие в разрешении конфликта между семьями”.



Раненого эвакуировали на скорой - но скорая была остановлена в переулках Тайбе тремя вооруженными мужчинами. Они принялись палить в воздух и угрожать водителю, похитили раненого и вывезли его на территорию автономии. Парамедики пытались сопротивляться и были избиты.



Раненый и похититель минувшей ночью были найдены на территории автономии. раненого увезли в израильскую больницу, похитителя арестовали.

