Новости » Происшествия
Раненого в перестрелке в Тайбе похитили из скорой и увезли на территории
06.09.2022 11:10 Аркадий Бочаровский

Раненого в перестрелке в Тайбе похитили из скорой и увезли на территории


В ходе перестрелки в израильском городе Тайбе был ранен резидент Палестинской автономии.

Обитатель ПА принимал активное участие в разрешении конфликта между семьями”.

Раненого эвакуировали на скорой - но скорая была остановлена в переулках Тайбе тремя  вооруженными мужчинами. Они принялись палить в воздух и угрожать водителю, похитили раненого и вывезли его на территорию автономии. Парамедики пытались сопротивляться и были избиты.

Раненый и похититель минувшей ночью были найдены на территории автономии. раненого увезли в израильскую больницу, похитителя арестовали.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы