



Раненого в ДТП в Иордании израильтянина доставили в больницу "Хадасса Эйн-Керем"

В ходе совместной ночной операции врачей медицинского центра "Хадасса" и бригады "Маген Давид Адом" гражданин Израиля, серьезно раненный во время семейной поездки в Иорданию, был доставлен в больницу "Хадасса Эйн-Керем" для лечения.



28-летний израильтянин пострадал в серьезной автокатастрофе и был госпитализирован в иорданскую больницу. После того, как его семья связалась с посольством Израиля в Иордании, между национальной горячей линией MDA и консульством Израиля в Иордании началась оперативная координация, и в свете критического состояния раненого началась подготовка к его транспортировке в Израиль на вертолете МДА в сопровождении доктора Васима Маджахеда, старшего врач медицинского отделения скорой помощи в "Хадасса Эйн-Керем".

