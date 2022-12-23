



Раненого Рогозина не могут отправить из‑за непогоды на операцию в Москву

Бывшего главу "Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, получившего осколочное ранение в Донецке, не могут доставить в Москву для проведения операции из-за непогоды, сообщает Telegram-канал Don Mash.



Сообщается, что состояние Рогозина ухудшилось и оценивается как тяжелое. Рогозин до сих пор находится в военном госпитале в Ростове-на-Дону.



Рогозина должны были отправить на лечение в Москву в пятницу, однако из-за нелетной погоды в столице не могут принять самолет.



Рогозин был ранен 22 декабря при обстреле Донецка.