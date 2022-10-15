Ранение подростка в Джиср-аз-Зарка: покупал пиццу и попал под обстрел
14-летний Валид, пострадавший поздно вечером в Джиср-аз-Зарка в результате стрельбы, ходил в момент происшествия в пиццерию вместе с 9-летней сестричкой.
Об этом рассказала его мать в комментарии Ynet.
"Мой сын и его сестра 9 лет зашли купить пиццу, а после их выхода неизвестные выстрелили в здание и ранили моего ребенка. Его сестра схватила его за руку. Она почувствовала, что ее жизнь в опасности и спряталась подальше от стрельбы", - сказала женщина.
Раненый подросток подбежал к матери и сказал, что почувствовал "какой-то удар". После этого он потерял сознание. Мальчик находится в больнице.