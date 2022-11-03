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Ранение девочки в Кирьят-Арбе: местный совет требует найти стрелка
03.11.2022 19:22 Ольга Белозерова

Ранение девочки в Кирьят-Арбе: местный совет требует найти стрелка

Местный совет Кирьят-Арба-Хеврон опубликовал заявление после инцидента, в ходе которого 14-летняя девочка была серьезно ранена в голову. 

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Около 17:00 девочка, которая ходила по совету, получила огнестрельное ранение в голову. Сейчас она находится в реанимации.  Мы требуем, чтобы силы безопасности провели сканирование и нашли источник стрельбы", - говорится в заявлении.

Напомним, что расследуется версия, что выстрел был сделан палестинским арабом из Хеврона. 

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