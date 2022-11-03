



Ранение девочки в Кирьят-Арбе: местный совет требует найти стрелка

Местный совет Кирьят-Арба-Хеврон опубликовал заявление после инцидента, в ходе которого 14-летняя девочка была серьезно ранена в голову.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Около 17:00 девочка, которая ходила по совету, получила огнестрельное ранение в голову. Сейчас она находится в реанимации. Мы требуем, чтобы силы безопасности провели сканирование и нашли источник стрельбы", - говорится в заявлении.



Напомним, что расследуется версия, что выстрел был сделан палестинским арабом из Хеврона.