



Ранение девочки в Кирьят-Арбе: что известно

Появились первые подробности об инциденте в Кирьят-Арбе, где была найдена раненная 14-летняя девочка.



14-летняя израильтянка получила огнестрельное ранение в голову, сообщает "Аруц Шева". Пострадавшую доставили в лечебный центр MDA в Кирьят-Арбе, где ей оказали неотложную первую помощь, а затем на машине скорой помощи эвакуировали в медицинский центр "Хадасса Эйн Керем" в Иерусалиме.



Расследуется версия, что девочка была ранена выстрелом, произведенным палестинским арабом из соседнего города Хеврон.



Сейчас 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.





