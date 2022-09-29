



Рамат-Ган: водитель службы доставки из Тайбе сбил подростков и скрылся

Полиция задержала подозреваемого в наезде на детей в Рамат-Гане.

Накануне, 28 сентября, машина сбила двух пешеходов в возрасте 13 15 лет.

Дети были эвакуированы в больницу Шиба. Они получили легкие травмы.

Водитель оставил свои данные очевидцу и скрылся с места происшествия. Мужчина и отказался сотрудничать с правоохранителями, которые пытались с ним связаться.

В итоге, мужчину удалось найти. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании.

Им оказался 30-летний водитель службы доставки из Тайбе. Его автомобиль был конфискован. Проверка показала, что срок действия водительского удостоверения истек более чем два года назад.