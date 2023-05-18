



Ракетный удар по Киеву: РФ била на рассвете из района Каспия. Цели уничтожены

Ночью 18 мая РФ нанесла очередной комбинированный удар по Украине. В мирные города летели дроны-камикадзе, ракеты. Взрывы слышали жители Одесщины, Херсонщины, Запорожья. А на рассвете, во время уже второй воздушной тревоги, россияне атаковали украинскую столицу.



Ракетный удар по Киеву армия РФ осуществляла из района Каспия. Забегая наперед - все воздушные цели уничтожены силами украинских ПВО. Есть ущерб от обломков сбитых ракет, но главное - нет жертв и пострадавших.



"В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА", – говорится в сообщении начальника КГВА Сергея Попко, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информация о пострадавших пока не поступала.



