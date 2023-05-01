



Ракетный обстрел Павлограда: число пострадавших выросло до 34, из них 5 – дети

В результате ночного ракетного обстрела армией РФ Павлограда Днепропетровской области число пострадавших достигло уже 34 мирных граждан, из них 5 – дети, самой маленькой девочке всего лишь 5 лет.



"У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Две женщины, 45 и 55 лет, находятся в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно", – сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.





Ночью 1 мая армия РФ дважды атаковала Днепропетровскую область, выпуская ракеты по Павлограду и Павлоградскому району. "Нашим защитникам удалось сбить 7 ракет. Благодарность всему личному составу за то, что защищают Днепропетровщину", - написал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.



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