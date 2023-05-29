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Ракетная атака РФ по Киеву 29 мая: детали 16 массированного удара
29.05.2023 13:08 Mignews

Ракетная атака РФ по Киеву 29 мая: детали 16 массированного удара

Практически в полдень 29 мая после ночной массированной комбинированной атаки "Шахедами" и ракетами армия РФ снова принялась пускать по Украине ракеты. Это уже 16 массированная атака на Киев в мае. Произошла она через 6 часов после атаки ночной. В Воздушных силах ВСУ не исключают, что удары, в частности, по Киеву, наносились ракетами "Искандер".

"Предварительно, это были "Искандеры". Они разных модификаций. "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен - дадим позже", - сказал Игнат.

В Киеве пока зафиксированы падения обломков ракеты в шести местах украинской столицы. Известно о госпитализации одного человека, получившего в результате падения осколков ранения.

Отметим, что в ОК "Юг" заранее предупредили: по состоянию на 10:00 в Черном море на боевом дежурстве находились уже три ракетоносителя - 2 надводных, 1 подводный. Суммарный залп - до 20 "Калибров". То есть, уже с утра уровень ракетной угрозы был чрезвычайно высок.

Мощные взрывы прогремели в Киеве буквально через несколько минут после объявления воздушной тревоги. На левом берегу столицы их слышалось не менее от 6 - до 10. Власти предупредили о работе ПВО, и буквально сразу же подтвердили падение обломков ракет в Оболонском районе столицы, позже стало известно и о падении обломков в Подольском и Деснянском районах.
 


Фото: обломки ракеты, упавшей на проезжую часть в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)

"Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе", - написал Виталий Кличко и опубликовал фото.

Так, по состоянию на 11.45 поступили сообщения об обнаружении шести обломков ракет

Оболонский р-н.
1) возле АЗС;
2) на дорожное покрытие с возгоранием;
3) на зеленую зону;

Деснянский р-н.:
- на территорию одного из парков;

Днепровский р-н.:
- на дорожное покрытие в разных местах.

Так, в Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше 2-х этажного здания. Пожар ЛОКАЛИЗИРОВАН. Фото тушения обломков в Оболонском районе столицы, опубликованное в Telegram-канале КГВА
 

Фото: обломки ракеты, упавшей на проезжую часть в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)
 
"В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше 2-х этажного здания. Пожар локализован", - сообщили в Киевской городской военной администрации. Тем временем КГГА сообщает об одном раненом в Подольском районе столице, его госпитализировали. Также в этом районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направились на место.

Стало известно и о том, что в результате дневной атаки в одном из районов Киевской области произошел пожар.

"В одном из районов Киевской области в результате атаки оккупантов поврежден дом. Вспыхнул огонь. Пострадавших нет", - написал глава полиции Киевской области Андрей Небытов, уточнив, что на месте работала полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.


"На Черниговщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - говорится в сообщении ОК "Север".

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