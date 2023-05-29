



Ракетная атака РФ по Киеву 29 мая: детали 16 массированного удара

Практически в полдень 29 мая после ночной массированной комбинированной атаки "Шахедами" и ракетами армия РФ снова принялась пускать по Украине ракеты. Это уже 16 массированная атака на Киев в мае. Произошла она через 6 часов после атаки ночной. В Воздушных силах ВСУ не исключают, что удары, в частности, по Киеву, наносились ракетами "Искандер".



"Предварительно, это были "Искандеры". Они разных модификаций. "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен - дадим позже", - сказал Игнат.



В Киеве пока зафиксированы падения обломков ракеты в шести местах украинской столицы. Известно о госпитализации одного человека, получившего в результате падения осколков ранения.



Отметим, что в ОК "Юг" заранее предупредили: по состоянию на 10:00 в Черном море на боевом дежурстве находились уже три ракетоносителя - 2 надводных, 1 подводный. Суммарный залп - до 20 "Калибров". То есть, уже с утра уровень ракетной угрозы был чрезвычайно высок.



Мощные взрывы прогремели в Киеве буквально через несколько минут после объявления воздушной тревоги. На левом берегу столицы их слышалось не менее от 6 - до 10. Власти предупредили о работе ПВО, и буквально сразу же подтвердили падение обломков ракет в Оболонском районе столицы, позже стало известно и о падении обломков в Подольском и Деснянском районах.





Фото: обломки ракеты, упавшей на проезжую часть в Киеве (t.me/KyivCityOfficial) Фото: обломки ракеты, упавшей на проезжую часть в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)

"Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе", - написал Виталий Кличко и

опубликовал

фото.



Так, по состоянию на 11.45

поступили сообщения

об обнаружении шести обломков ракет



Оболонский р-н.

1) возле АЗС;

2) на дорожное покрытие с возгоранием;

3) на зеленую зону;



Деснянский р-н.:

- на территорию одного из парков;



Днепровский р-н.:

- на дорожное покрытие в разных местах.



Так, в Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше 2-х этажного здания. Пожар ЛОКАЛИЗИРОВАН. Фото тушения обломков в Оболонском районе столицы, опубликованное в

Telegram

-канале КГВА



Фото: обломки ракеты, упавшей на проезжую часть в Киеве (t.me/KyivCityOfficial) Фото: обломки ракеты, упавшей на проезжую часть в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)

