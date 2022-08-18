



Ракетная атака на общежития Харькова: 19 августа объявлено днем траура

Два дня российские "освободители" бомбили ракетами харьковские общежития, в результате чего пострадали по меньшей мере 45 гражданских. Среди погибших есть дети.



"На данный момент известно о 45 пострадавших в результате ракетных ударов этой ночью россиянами по Харькову. К сожалению, среди погибших есть ребенок", – написала советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова на своей странице в социальной сети Facebook.



Кроме того, 19 августа в Харькове и Краснограде (там разрушены дома и двое погибших) объявлено днем траура. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.



Как сообщал Mignews.ua, поздно вечером 17 августа был обстрелян Салтовский район города – ракеты попали в общежитие, в котором жили в том числе люди с нарушениями слуха. Утром, 18 августа, в городе снова прогремели взрывы. В этот раз российские военные нанесли удары по Слободскому и Холодногорскому районам Харькова. В результате ракетного удара жертв, увы, избежать не удалось.



По последним данным, общее число пострадавших возросло до 18 гражданских, среди которых двое детей.

