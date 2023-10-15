



Ракета угодила в один из штабов UNIFIL в Ливане

В воскресенье, 15 октября, ракета угодила в штаб миротворческих сил ООН в Ливане.



Чья именно ракета, не уточняется, но, вероятнее всего, в штаб UNIFIL попала "Хизбалла", которая сегодня неоднократно обстреливала Израиль. О пострадавших не сообщается.



"Сегодня мы наблюдаем интенсивные перестрелки в нескольких районах вдоль "голубой линии" между территорией Ливана и Израилем. Никто не хочет, чтобы больше людей было ранено или убито. Мы напоминаем всем вовлеченным сторонам, что нападения на гражданских лиц или персонал ООН являются нарушениями международного права, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", - отметили миротворцы.

