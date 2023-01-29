



Ракета РФ попала в жилой дом в Харькове. Сильные повреждения. Есть пострадавшие

Поздно вечером 29 января в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россияне нанесли ракетные удары по городу и области. Известно о попадании ракеты в жилой дом в центре Харькова, в результате чего есть серьезные разрушения и, к сожалению, пострадавшие.



"Зафиксировано попадание вражеской ракеты в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.







Информацию подтвердил городской голова Харькова Игорь Терехов.



"Под ударом Киевского района города. Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие", - написал он в своем Telegram-канале





Появилось первое фото из Харькова:







Харьковские Telegram-каналы сообщают, что есть погибшие. Ждем официального подтверждения.







Удар был такой силы, что в доме рядом с местом удара вылетели окна.







23:54 Паблики начали публиковать фото авторства "Марсель", на котором изображены обломки вражеской ракеты С300, ударившей по мирным харьковчанам.







Как сообщают очевидцы, взрывом разрушена крыша здания и частично квартиры на 4 этаже. 1 человек спасен, 1 человек пострадал.





00:04 Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак после сообщения о попадании ракеты в жилой дом написал в своем Telegram-канале: "Террористы"







00:08 В результате российского обстрела полностью разрушен четвертый этаж одного из подъездов, сообщают корреспонденты "Суспільне" Харьков. По словам местных жителей, из дома вывели по меньшей мере двое раненых.



00:10 По состоянию на данный момент известно, что в результате удара пострадали три человека. Спасательные работы продолжаются, написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.







Вместе с тем Синегубов предположил, что под завалами может быть женщина, во время удара она находилась в квартире на последнем этаже.



00:41 Предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали, написал мэр Харькова Игорь Терехов.







00:46 По обновленным данным, один человек погиб в результате попадания российской ракеты по жилому дому Харькова. Всем пострадавшим оказывается помощь, написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.







* * *



Как известно, во время атаки 14 января одна из пяти запущенных Россией ракет Х-22 попала в девятиэтажный дом в Днепре, уничтожив целый подъезд. Всего в результате ракетного удара по Днепру погибли 46 человек. Еще 81 мирный житель получил травмы.