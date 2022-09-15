"Ракета класса воздух-Ставрополь". "Кинжал" не долетел до Украины
В среду, 14 сентября, в Ставропольском крае произошел мощный взрыв. Происшествие случилось неподалеку от села Кендже-Кудак в Туркменском районе. Видео и фото с места падения появились в сети.
Взрыв случился в поле. ранены шесть человек.
По сообщениям международных военных экспертов, речь идет о гиперзвуковой ракет “Кинжал”.
За полгода Россия выпустила три таких ракеты по Украине, и одну - сама по себе.
Ставропольские СМИ, со своей стороны, утверждают, что “сбит украинский беспилотник Ту-141”.