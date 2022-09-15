



"Ракета класса воздух-Ставрополь". "Кинжал" не долетел до Украины

В среду, 14 сентября, в Ставропольском крае произошел мощный взрыв. Происшествие случилось неподалеку от села Кендже-Кудак в Туркменском районе. Видео и фото с места падения появились в сети.



Взрыв случился в поле. ранены шесть человек.



По сообщениям международных военных экспертов, речь идет о гиперзвуковой ракет “Кинжал”.



За полгода Россия выпустила три таких ракеты по Украине, и одну - сама по себе.



Ставропольские СМИ, со своей стороны, утверждают, что “сбит украинский беспилотник Ту-141”.



In the last 6 months, Russia has hit Ukraine with three Kh-47M2 Kinzhal “hypersonic” missiles and itself with one. https://t.co/Dl82JojybQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2022