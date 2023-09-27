



Район Хайфы закрывает школы из-за риска нового насилия

Муниципалитет Хайфы сообщил, что школы и общественные молодежные центры в районе Халиса будут закрыты в четверг, 28 сентября.



Арабская община города находится в напряжении после серии убийств из мести, унесших в среду шесть жизней, в том числе одну средь бела дня в городе.



Решение призвано “защитить мир и безопасность детей”, заявляют в городе, отмечая, что в этом процессе были задействованы Министерство образования, а также местные руководители и чиновники.