



Работники муниципалитета Хайфы объявили забастовку

В воскресенье, 4 сентября, работники муниципалитета Хайфы объявили забастовку.

Она продлится 24 часа.

Забастовка объявлена после спора с мэром из-за ряда мер по повышению эффективности, которые тот хочет продвигать, включая увольнения и сокращение зарплат.

"Он намеренно предпочитает абстрагироваться от всего, что касается текущего управления муниципалитетом, и оставаться невосприимчивым к проблемам", - сказано в заявлении.

На пляжах и в больнице Бней-Цион сотрудники будут работать в обычном режиме.