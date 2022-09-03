Работники муниципалитета Хайфы объявили забастовку
В воскресенье, 4 сентября, работники муниципалитета Хайфы объявили забастовку.
Она продлится 24 часа.
Забастовка объявлена после спора с мэром из-за ряда мер по повышению эффективности, которые тот хочет продвигать, включая увольнения и сокращение зарплат.
"Он намеренно предпочитает абстрагироваться от всего, что касается текущего управления муниципалитетом, и оставаться невосприимчивым к проблемам", - сказано в заявлении.
На пляжах и в больнице Бней-Цион сотрудники будут работать в обычном режиме.