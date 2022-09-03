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Работники муниципалитета Хайфы объявили забастовку
03.09.2022 23:37 Алина Груднева

Работники муниципалитета Хайфы объявили забастовку

В воскресенье, 4 сентября, работники муниципалитета Хайфы объявили забастовку.

 
Она продлится 24 часа.
 
Забастовка объявлена после спора с мэром из-за ряда мер по повышению эффективности, которые тот хочет продвигать, включая увольнения и сокращение зарплат.
 
"Он намеренно предпочитает абстрагироваться от всего, что касается текущего управления муниципалитетом, и оставаться невосприимчивым к проблемам", - сказано в заявлении.
 
На пляжах и в больнице Бней-Цион сотрудники будут работать в обычном режиме.

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