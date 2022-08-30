



Работники фруктовой плантации отравились перепутав ядовитое растение с помидором

Днем во вторник четыре человека, работавшие на плантации киви в одном из северных кибуцев, увидели куст, который они ошибочно приняли за помидоры черри. Они съели эти плоды, которые по вкусу также напоминали помидоры.



Другой рабочий заподозрил, что это могло быть ядовитое растение суронум. И действительно, через некоторое время у "гурманов" появились симптомы головокружения, болей в животе и головной боли. Отравившихся рабочих срочно доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра "Зив".



Доктор Надер Белот, осмотревший пострадавших, сообщил, что они находятся под наблюдением и получают инфузионную терапию.



