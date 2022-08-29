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Работница хай-тека откусила ухо охраннику ночного клуба в Хайфе
29.08.2022 08:22 Аркадий Бочаровский

Работница хай-тека откусила ухо охраннику ночного клуба в Хайфе


40-летняя мать двоих детей, ветеран израильского хайтека из Рамат-Гана решила отдохнуть на выходные в одном из ночных клубов города Хайфа.

В результате приема наркотиков женщина полностью утратила контроль над собой, затеяла ссору с охранником клуба, атаковала его и откусила ему кусок уха.

Охранники клуба не смогли справиться с женщиной и вызвали полицию. Женщина не слушала и полицейских - и им пришлось применить силу.

Окружной суд Хайфы принял решение о продлении временного содержания под стражей женщины на срок три дня.

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