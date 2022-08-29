



Работница хай-тека откусила ухо охраннику ночного клуба в Хайфе



40-летняя мать двоих детей, ветеран израильского хайтека из Рамат-Гана решила отдохнуть на выходные в одном из ночных клубов города Хайфа.



В результате приема наркотиков женщина полностью утратила контроль над собой, затеяла ссору с охранником клуба, атаковала его и откусила ему кусок уха.



Охранники клуба не смогли справиться с женщиной и вызвали полицию. Женщина не слушала и полицейских - и им пришлось применить силу.



Окружной суд Хайфы принял решение о продлении временного содержания под стражей женщины на срок три дня.