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Пятое убийство в арабском секторе за сутки
13.07.2023 16:50 Алина Груднева

Пятое убийство в арабском секторе за сутки

Днем, 13 июля, в городе Тира был застрелен мужчина, ставший пятым погибшим в арабском секторе чуть более чем за сутки.

По данным Ynet, убитый идентифицирован как 25-летний Самар Насер.

По словам источника, целью, судя по всему, был кто-то другой. Медики констатировали смерть молодого человека на месте.

Депутат Кнессета Аида Тума Слиман обвинила в возросшей волне насилия в арабском секторе действующее правительство.

"Оно игнорирует эту горькую реальность и доверяет нашу безопасность министра, которому нельзя доверять. Он не знает, как выполнять свою работу", — сказала она, имея в виду министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.
 

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