



Пятое убийство в арабском секторе за сутки

Днем, 13 июля, в городе Тира был застрелен мужчина, ставший пятым погибшим в арабском секторе чуть более чем за сутки.



По данным Ynet, убитый идентифицирован как 25-летний Самар Насер.



По словам источника, целью, судя по всему, был кто-то другой. Медики констатировали смерть молодого человека на месте.



Депутат Кнессета Аида Тума Слиман обвинила в возросшей волне насилия в арабском секторе действующее правительство.



"Оно игнорирует эту горькую реальность и доверяет нашу безопасность министра, которому нельзя доверять. Он не знает, как выполнять свою работу", — сказала она, имея в виду министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.

