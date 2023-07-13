Пятое убийство в арабском секторе за сутки
Днем, 13 июля, в городе Тира был застрелен мужчина, ставший пятым погибшим в арабском секторе чуть более чем за сутки.
По данным Ynet, убитый идентифицирован как 25-летний Самар Насер.
По словам источника, целью, судя по всему, был кто-то другой. Медики констатировали смерть молодого человека на месте.
Депутат Кнессета Аида Тума Слиман обвинила в возросшей волне насилия в арабском секторе действующее правительство.
"Оно игнорирует эту горькую реальность и доверяет нашу безопасность министра, которому нельзя доверять. Он не знает, как выполнять свою работу", — сказала она, имея в виду министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.