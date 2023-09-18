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Пятерым израильтянам предъявлено обвинение в изнасиловании британки на Кипре
18.09.2023 11:39 Аркадий Бочаровский

Пятерым израильтянам предъявлено обвинение в изнасиловании британки на Кипре



На Кипре предъявлено обвинение пятерым молодым израильтянам (19 и 20 лет), арестованным две недели назад по подозрению в изнасиловании 20-летней британки в отеле в Айя-Напе. 

Дело будет рассматривать окружной суд в составе трех судей.

"Я один из подозреваемых  в изнасиловании на Кипре", - сказал шестой участник группы. успевший бежать в Израиль. Он поделился своей версией случившегося: "Мы ничего не делали - вообще ничего. Ни я, ни мои друзья". 

Полиция утверждает, что двое из молодых людей изнасиловали туристку, а двое других снимали происходящее на видео и распространяли его. 

Кроме того, при осмотре комнаты молодых людей было обнаружено большое количество алкоголя, которым, по версии следователей, накачали молодую женщину с целью воспользоваться ее физическим и психическим состоянием, пока она была пьяна.

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