



Пятеро израильтян ранены в ДТП на Синае

Пятеро израильтян получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Египте 5 октября.



В министерстве иностранных дел заявили, что раненые были членами одной семьи и уже вернулись в Израиль для лечения.



Инцидент произошел в Табе на Синайском полуострове, недалеко от границы с Израилем, говорится в заявлении организации скорой помощи United Hatzalah.



По словам сотрудника службы Эльханана Марчиано, который сам находился в отпуске и принимал участие в оказании помощи израильтянам на месте происшествия, в инциденте столкнулись два местных маршрутных такси.