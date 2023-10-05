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Пятеро израильтян ранены в ДТП на Синае
05.10.2023 15:21 Наталья Богинская

Пятеро израильтян ранены в ДТП на Синае

Пятеро израильтян получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Египте 5 октября.

В министерстве иностранных дел заявили, что раненые были членами одной семьи и уже вернулись в Израиль для лечения.

Инцидент произошел в Табе на Синайском полуострове, недалеко от границы с Израилем, говорится в заявлении организации скорой помощи United Hatzalah.

По словам сотрудника службы Эльханана Марчиано, который сам находился в отпуске и принимал участие в оказании помощи израильтянам на месте происшествия, в инциденте столкнулись два местных маршрутных такси.

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