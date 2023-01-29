



Пятеро из арестованных после теракта в Иерусалиме остаются под стражей

Полиция сообщает, что из десятков подозреваемых, арестованных после стрельбы в пятницу вечером, 27 января, в Иерусалиме, пятеро остаются под стражей по подозрению в причастности к нападению.



Полиция сообщает, что мать террориста останется под стражей до 1 февраля, а еще двое подозреваемых задержаны до 31 января.



По словам полиции, двоюродный брат террориста предстанет сегодня перед судом, чтобы продлить срок его содержания под стражей.



Еще один палестинец, который был арестован сегодня утром, будет доставлен на слушание по делу о предварительном заключении позже на этой неделе.

