



Пятеро бедуинов арестованы за похищение 22-летнего мужчины

Полиция в понедельник арестовала пятерых бедуинов, проживающих в Негеве, по подозрению в похищении накануне ночью 22-летнего мужчины из Иерусалима.



В рамках оперативного расследования были задействованы технические средства и специальные подразделения, чтобы как можно быстрее найти похищенного и завершить инцидент без жертв.



Автомобиль, в котором находился похищенный, находился в поселке Абу Талул в Негеве. При установлении местонахождения автомобиля вместе с другим транспортным средством, причастным к похищению, были установлены блокпосты и организована погоня за похитителями, в ходе которой подозреваемые протаранили полицейскую машину. В результате двое полицейских получили легкие травмы.



Погоня за подозреваемыми завершилась на бездорожье, когда один из автомобилей злоумышленников перевернулся. Подозреваемого удалось вытащить из перевернутого автомобиля, он получил незначительные ушибы.

