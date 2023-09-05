



Пять жителей Маджд аль-Крум обвиняются в изнасиловании британки. Подробности





Пятеро молодых израильтян, подозреваемых в изнасиловании британской туристки в Айя-Напа на Кипре, до сих пор находятся под стражей. В ходе следствия они заявили, что речь идет о “сексе по обоюдному согласию”. Судя по всему, жалоба была подана только на двоих из них - но власти арестовали всех членовгруппы, чтобы они не успели скрыться.



Израильтяне, 19- и 20-летние жители Маджд аль-Крум, познакомились с 20-летней туристкой на вечеринке у бассейна в отеле Federnia Gardens. Позже, по крайней мере, двое из них поднялись к ней в номер и там, по ее словам, совершили над ней сексуальное насилие. Британка сразу же обратилась с жалобой к охраннику отеля, что усиливает ее утверждение о том, что она была изнасилована. На место происшествия прибыла полиция, и девушка дала подробные показания.



Пятеро были арестованы кипрской полицией вчера, 4 сентября, во время визита в страну премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



По сообщению с Кипра, молодая британка, отдыхающая на острове, во вторник днем дала длинные показания полиции Фамагусты - и в результате израильтяне были арестованы. Вчера срок их содержания под стражей был продлен на восемь дней. Кроме них, ранее по подозрению в нападении был арестован еще один израильтянин, который позднее был отпущен.



Адвокат Нир Ясловиц, прибывший на Кипр вчера вечером для представления интересов некоторых подозреваемых, сказал: "Дело находится только на начальной стадии расследования, и я предлагаю на данном этапе сохранять сдержанность до решения судьбы моих клиентов. Я намерен сделать все от меня зависящее для их освобождения из-под стражи".



