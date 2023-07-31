



Пять полицейских допросят по делу о применении чрезмерной силы к протестующим

Пятеро полицейских, в том числе сотрудник отряда особого назначения Яир Хануна, были вызваны на допрос в Отдел внутренних расследований полиции в связи с обвинениями в жестокости полиции в отношении протестующих против судебной реформы. Допрос назначен на среду.



Сообщается, что на Хануну было подано несколько жалоб. В одной из них утверждается, что он сломал протестующему нос. На прошлой неделе Хануна был замечен в широко распространенном видео, где он избивает протестующего подростка, на которого надеты наручники.



Полицию обвинили в применении чрезмерной силы во время протестов в Тель-Авиве и Иерусалиме в прошлый понедельник, через несколько часов после того, как Кнессет принял закон об ограничении "основания разумности". После столкновений протестующих с полицией около 30 участников акций протеста обратились за медицинской помощью.

